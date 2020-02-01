Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров. Об этом он рассказал агентству РИА Новости. По его словам, в Киеве периодически звучат здравые идеи, однако они быстро нивелируются при попытке их осуществить.
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с чего всё началось

В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

"Речь шла о Крыме", — уточнил Аристов. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства Крыма в пресной воде.
РБКвчера в 11:26

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Депутат Госдумы прокомментировал идею Украины продавать Крыму воду из Днепра

Krym.Newsвчера в 16:25

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Lenta.ruвчера в 16:54

На Украине предложили продавать воду в Крым

КИАвчера в 02:23

В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

РБКвчера в 11:26

В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров

РИА Новостивчера в 12:05

В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым

Известиявчера в 09:45

В Крыму сочли ненадежной идею Киева продавать воду на полуостров

РЕН ТВвчера в 15:38
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

РБК 31 января в 17:28
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM вчера в 04:21
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru вчера в 18:16
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
REGNUM вчера в 18:42
Гаджеты

Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в России и остальном мире

Компания Huawei выпустила обновление для фирменного приложения HiCare, в рамках которого пользователи фирменных смартфонов могут получить различную помощь и поддержку.
iXBT.com вчера в 01:49
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 31 января в 08:33
Политика

Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

В Государственную Думу поступили законодательные инициативы Президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
SM News вчера в 12:18
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
RT на русском вчера в 20:17
Общество

В США ищут людей для обнимания свиней и кормления их печеньем

В США один из приютов для животных ищет людей, которые будут обнимать и кормить печеньем свиней.
Актуальные Новости 00:46
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Подсчитаны расходы россиян в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник»

Средний размер расходов россиян в «Черную пятницу» стал в три с половиной раза больше, чем в «Киберпонедельник».
Lenta.ru вчера в 22:12
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Политика

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
РБК вчера в 05:35
Кино

Фильм «Паразиты» удостоен награды Американской гильдии сценаристов

Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен награды Американской гильдии сценаристов (WGA).
REGNUM 00:44
Политика

Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Вести.Ru вчера в 09:50
Армия и оружие

Пентагон продемонстрировал миру концепт своей новой ядерной дубинки

ВВС США разместили на своей официальной странице в Facebook изображения концепта перспективного стелс-бомбардировщика B-21в трех экземплярах.
Независимая газета вчера в 07:18
Фигурное катание

Падение Загитовой во время выступления в Доброграде сняли на видео

Профиль вчера в 15:31
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Технологии

В России создают беспроводную зарядку для смартфона

REGNUM 31 января в 17:19
Армия и оружие

Названы «экзистенциальные угрозы» США

США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.
Взгляд.ру 00:58
Футбол

«Валенсия» переиграла «Сельту» со Смоловым в Примере

REGNUM вчера в 23:44
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Общество

Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести

Известия вчера в 16:02
Наука

Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
ТАСС 30 января в 08:38
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина в гостях обыграли «Детройт»

Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Мика Зибанежад.
Матч ТВ вчера в 21:31
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России

В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.
Чита.Ру вчера в 22:29
Политика

Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Наша версия 31 января в 08:54
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