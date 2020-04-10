Штрафы для физических лиц составят 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – 5 тысяч рублей. Автомобилистам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Мера ответственности для должностных лиц составит от 10 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 40 до 50 тысяч.

В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции

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