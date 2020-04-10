Коронавирус

ForPostForPostВ Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции

Штрафы для физических лиц составят 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – 5 тысяч рублей. Автомобилистам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Мера ответственности для должностных лиц составит от 10 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 40 до 50 тысяч.
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: Наказывать будут на 4 тысячи рублей

КП - Крым04:12

Власти Крыма ужесточат штрафы для нарушителей режима самоизоляции

ИА Крыминформ03:17

В Крыму будут штрафовать пешеходов и водителей за нарушение самоизоляции по примеру Москвы

ТАСС03:49

В Крыму вводят крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

РИА Новости Крым03:24

По примеру Москвы нарушителей полной самоизоляции в Крыму будут штрафовать на 4-5 тысяч

КИА03:22

В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

РИА Новости03:53

Стали известны размеры штрафов в Крыму за нарушение самоизоляции

Крым 2403:37
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Спорт

Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом

Нева Спорт 09:21
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество

Суд в Москве выписал штрафы еще двум нарушителям самоизоляции

Щербинский суд Москвы оштрафовал двух нарушивших режим самоизоляции горожан на 15 тысяч рублей.
Вечерняя Москва 09:12
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Известия 06:37
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-1 вооружат гиперзвуковыми ракетами

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC) планирует разместить перспективные гиперзвуковые ракеты AGM-183 на бомбардировщиках B-1.
Российская газета 07:05
Энергетика

ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Шоу-бизнес

Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами

Напомним, что еще в 2017 году «Глюкоза продакшн» уже была признана банкротом.
StarHit.ru 04:07
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Экономика

Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
News.ru 09:20
Общество

В Омске продлят действие режима самоизоляции

Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.
Исильпресс 08 апреля в 20:22
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Общество

Правила выплат семьям с детьми до трех лет утвердили в России

Порядок ежемесячных выплат семьям, в которых есть дети до трех лет, определили в России.
Pravda.Ru 07:57
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Хоккей

Малкин о пандемии коронавируса в США: трупы складывают друг на друга

РИА Новости 03:21
Политика

Россию временно ограничили в правах на Александровское подворье

Как сообщает издание, Иерусалимский окружной суд выдал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем.
Piter.tv 08 апреля в 07:55
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
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СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Авто

Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года

Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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