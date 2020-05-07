Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Источник уточнил, что "полет был согласован и выполнялся в плановом режиме".

с чего всё началось

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Один пилот умер в больнице, еще двое остаются под наблюдением врачей в городе Джанкой.

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