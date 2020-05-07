Происшествия
РИА НовостиВ Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Один пилот умер в больнице, еще двое остаются под наблюдением врачей в городе Джанкой.
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с чего всё началось
Транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в районе Джанкоя в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Источник уточнил, что "полет был согласован и выполнялся в плановом режиме".Интерфакс10:37
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Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Игры
Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации
Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Гаджеты
Миллионы смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома
Специалист провел исследование и заявил, что уязвимость касается всех смартфонов Samsung, выпущенных после 2014 года.
Lenta.ru 11:54
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Кино
Коронавирус и индустрия: Европа планирует открытие кинотеатров
На этой неделе некоторые страны обнародовали графики выхода из локдауна, там прогнозируют и открытие кинотеатров.
ProfiСinema.ru вчера в 04:15
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле
Предварительной датой проведения голосования власти наметили 8 июля, рассказали источники интернет-издания Znak.com.
Эхо Москвы 12:02
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Кино
Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге
6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 05 мая в 16:10
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Армия и оружие
В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin
РИА Новости вчера в 21:03
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по возвращению Крыма
По заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев разрабатывает концепцию из трех шагов для "возвращения" Крымского полуострова, передает НВ.
Инфорос вчера в 03:21
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Космос
Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые
Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет вчера в 08:32
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Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Фигурное катание
Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой
Inc-news.ru вчера в 12:34
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Общество
В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ
Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая.
АТВмедиа 11:40
Общество
Сбербанк отказывается обслуживать карты с истекшим сроком действия
Банковские карты Сбербанка с истекшим сроком действия стали недействительны, невзирая на объявленные рекомендации ЦБ РФ.
Экономика сегодня 11:03
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Общество
В Карелии могут открыть парикмахерские и салоны красоты
"С 15 мая планируется возобновление работы предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, организаций дополнительного образования – при соблюдении ими определенных условий, направленных на снижение риска распространения коронавируса", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 12:02
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10