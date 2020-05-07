Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

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