с чего всё началось

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Экономика СМИ узнали схему поставок нефти из Венесуэлы За первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила на танкеры 10,86 млн баррелей сырой нефти, что более чем вдвое превышает объем за аналогичный период в октябре, отмечает Bloomberg.

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Общество Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.

Финансы Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.

Экономика Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.

Технологии Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.