Общество
Газета.RuВ Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.
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Владелец крымского зоопарка попросил забрать медведей, чтобы не убивать их
Московский Комсомолецвчера в 12:39
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