Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму: Наказывать будут на 4 тысячи рублей

КП - Крым04:12

В Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

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В Крыму будут штрафовать пешеходов и водителей за нарушение самоизоляции по примеру Москвы

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В Крыму вводят крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

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По примеру Москвы нарушителей полной самоизоляции в Крыму будут штрафовать на 4-5 тысяч

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Власти Крыма ужесточат штрафы для нарушителей режима самоизоляции

ИА Крыминформ03:17

Стали известны размеры штрафов в Крыму за нарушение самоизоляции

Крым 2403:37
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Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Общество

Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
Газета.Ru 03:42
Армия и оружие

NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»

The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка".
Piter.tv 04:39
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Экономика

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн.
Коммерсантъ вчера в 15:27
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
SMINEWS 03:02
Политика

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Известия 08 апреля в 07:37
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
РИА Новости 04:33
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru вчера в 14:51
Здоровье

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
REGNUM 02:34
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Lenta.ru 04:45
Политика

В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России

Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Газета.Ru вчера в 04:43
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Здоровье

87 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, в России по состоянию на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения COVID-19, из них 1459 - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород вчера в 05:24
Здоровье

Ивановская область готовится к худшему сценарию развития коронавируса

Не надо себя успокаивать, считает глава области – нужно готовиться к худшему сценарию.
Кстати.News 02:12
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
Общество

Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пятый канал 08 апреля в 09:26
Общество

Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой

Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:58
Шоу-бизнес

Лолита Милявская сделала пластическую операцию

Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
Происшествия

В регионе выявлено 10 новых положительных экспресс-тестов на COVID-19

За сутки выявлено 10 положительных экспресс-тестов.
IvanovoNews 04:41
Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Здоровье

«Пока вы носите маски абы как, в аду для вас греется котел»: письмо врача тем, кого достала изоляция

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
Новости Архангельска 29.ru 04:36
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника

Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Летидор 08 апреля в 06:25
Энергетика

В России предложили поднять цену на газ для населения

ФАС России предложила с июля текущего года поднять оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3 процента.
Московский Комсомолец 07 апреля в 09:36
Общество

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса

В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Урал-пресс-информ 01:56
Общество

Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков

Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов.
Piter.tv 04:19
Авто

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились

В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
32CARS.ru вчера в 03:56
Здоровье

Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру

Уразметов написал обращение члену СПЧ при президенте России Леониду Никитинскому с просьбой разобраться в причинах распространения COVID-19 в главной больнице Башкирии.
UfaTime.ru 01:58
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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