Коронавирус
РИА НовостиВ Крыму введут штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции
Владельцев автомобилей, нарушивших режим самоизоляции, начнут штрафовать в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
Армия и оружие
NI оценил проект российской АПЛ «Лайка»
The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка".
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн
Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
В Минздраве отметили, что при промывание носа солевым раствором на основе обычной поваренной соли гарантируется снижение количества патогенных бактерий, в результате чего снижается риск развития воспалений.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Политика
В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России
Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Здоровье
87 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, в России по состоянию на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения COVID-19, из них 1459 - за последние сутки.
Здоровье
Ивановская область готовится к худшему сценарию развития коронавируса
Не надо себя успокаивать, считает глава области – нужно готовиться к худшему сценарию.
Происшествия
Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве
Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Общество
Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
Некоторые россияне посчитали издевкой рекомендации не летать за границу из-за коронавируса, а потом они удивлялись, что заражены, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Происшествия
В регионе выявлено 10 новых положительных экспресс-тестов на COVID-19
За сутки выявлено 10 положительных экспресс-тестов.
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Здоровье
«Пока вы носите маски абы как, в аду для вас греется котел»: письмо врача тем, кого достала изоляция
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника
Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Энергетика
В России предложили поднять цену на газ для населения
ФАС России предложила с июля текущего года поднять оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3 процента.
Общество
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавируса
В Челябинской области подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков
Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов.
Авто
Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились
В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
Здоровье
Юристы врачей РКБ имени Куватова в Уфе готовят заявление в прокуратуру
Уразметов написал обращение члену СПЧ при президенте России Леониду Никитинскому с просьбой разобраться в причинах распространения COVID-19 в главной больнице Башкирии.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).