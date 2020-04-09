Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВсех въезжающих в Крым отправят в самоизоляцию на две недели

Напомним, 7 апреля был подписан указ, вводящий обязательный режим самоизоляции для всех, кто приезжает на полуостров из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Согласно поправкам, подобные меры предлагается расширить для всех приезжих.
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В Крыму обязали пройти карантин всех приезжающих на полуостров

РБК05:56

Все приезжающие в Крым граждане обязаны самоизолироваться – власти

РИА Новости Крым03:15

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

РИА Новости03:32

Всех прибывших в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

КИА03:16

Всех, кто приедет с материка в Крым, будут помещать в обсерваторы

Крым 2404:55

Всех прибывающих в Крым граждан будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию

ИА Крыминформ03:12

Всех въезжающих в Крым из других регионов РФ отправят на самоизоляцию на 2 недели

КП - Крым04:06
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Здоровье

Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом

Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Газета.Ru 06:16
Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Авто

В Чехии предлагают взять на прокат «Жигули» 1976 года выпуска

Чешская компания Hotelnakolech, специализирующаяся на прокате редких автомобилей, предлагает своим клиентам для поездки ВАЗ-21011 1976 года производства.
Тарантас Ньюс 03:55
Футбол

Бышовец: «Система „весна-осень“ — это хорошо и правильно»

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что РПЛ должна вернуться к системе "весна-осень".Я думаю, что «весна-осень» — было бы хорошо и правильно.
Soccer.ru 05:35
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Культура

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv вчера в 05:11
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Российская газета 06:50
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Энергетика

Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще

Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:49
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Общество

В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.
ТагилСити.ру 04:50
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском вчера в 09:11
Общество

Хабаровские школы закончат учебный год досрочно из-за коронавируса

Власти Хабаровского края приняли решение завершить учебный год для учащихся младших и средних классов досрочно.
Народные новости 02:56
Общество

В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России

Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
ТК Звезда 06:27
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru вчера в 08:59
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Здоровье

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru 07:04
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Общество

Два новых случая коронавируса подтвердили в Челябинской области

Новосибирская лаборатория 9 апреля подтвердила два новых случая заражения коронавирусом в Челябинской области, общее число подтверждённых случаев достигло 34, сообщают в региональном правительстве.
АиФ Челябинск 05:31
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
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