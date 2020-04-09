Коронавирус
Вечерняя МоскваВсех въезжающих в Крым отправят в самоизоляцию на две недели
Напомним, 7 апреля был подписан указ, вводящий обязательный режим самоизоляции для всех, кто приезжает на полуостров из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Согласно поправкам, подобные меры предлагается расширить для всех приезжих.
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Здоровье
Проценко: в большинстве случаев пневмония сейчас вызвана коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызываны на сегодняшний день коронавирусом, заявил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Авто
В Чехии предлагают взять на прокат «Жигули» 1976 года выпуска
Чешская компания Hotelnakolech, специализирующаяся на прокате редких автомобилей, предлагает своим клиентам для поездки ВАЗ-21011 1976 года производства.
Футбол
Бышовец: «Система „весна-осень“ — это хорошо и правильно»
Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что РПЛ должна вернуться к системе "весна-осень".Я думаю, что «весна-осень» — было бы хорошо и правильно.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Культура
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Общество
Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
Энергетика
Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще
Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Общество
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Общество
В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек
Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Общество
Хабаровские школы закончат учебный год досрочно из-за коронавируса
Власти Хабаровского края приняли решение завершить учебный год для учащихся младших и средних классов досрочно.
Общество
В Кремле оценили вероятность передачи Александровского подворья России
Вопрос передачи Александровского подворья в Иерусалиме имеет очень важное значение для России.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Развеян миф о передаче коронавируса
Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
Два новых случая коронавируса подтвердили в Челябинской области
Новосибирская лаборатория 9 апреля подтвердила два новых случая заражения коронавирусом в Челябинской области, общее число подтверждённых случаев достигло 34, сообщают в региональном правительстве.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.