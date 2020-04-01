Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин. Об этом сегодня, 1 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава региона Сергей Аксенов.
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Закрытие Крымского моста из-за коронавируса: Кого пускают в регион и по каким правилам

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В Крыму введут карантин

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В Крыму в ночь на 2 апреля введут карантин

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В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров

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Власти Крыма вводят карантин на полуострове

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В Республике Крым с 00:00 часов 2 апреля вводится карантин

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Аксёнов поручил не допустить очередей на Крымском мосту по время карантина

ИА Крыминформ04:13
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Толк вчера в 05:22
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
Газета.Ru 04:00
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

Медсестра рассказала о страшных муках больных коронавирусом

Дни.ру 05:33
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Политика

Песков: Москва и Эр-Рияд не ведут диалога по ситуации на рынке нефти

РИА Новости 06:49
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК вчера в 12:55
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru вчера в 04:37
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока

Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока из страны на продажу из-за пандемии коронавируса.
Политика Сегодня 06:18
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение 06:20
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Футбол

Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Спорт-Экспресс 04:54
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Общество

Заболевших найдут по приложению

Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.
Коммерсантъ 06:10
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 04:13
Происшествия

Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
РИА Новости 06:57
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Финансы

Банк России продал на внутреннем рынке валюту на 13,3 млрд рублей

ЦБ продал валюту на 13,3 млрд рублей с расчётами на 30 марта. Ранее ЦБ продал такой же объём валюты с расчётами на 27 марта.
REGNUM вчера в 04:28
Хоккей

Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги

Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
РБК вчера в 13:53
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.
РБК 06:37
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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