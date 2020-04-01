Коронавирус
КоммерсантъВ Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин. Об этом сегодня, 1 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава региона Сергей Аксенов.
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Общество
Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Авто
Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции
В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока
Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока из страны на продажу из-за пандемии коронавируса.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Футбол
Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
Заболевших найдут по приложению
Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Происшествия
Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Финансы
Банк России продал на внутреннем рынке валюту на 13,3 млрд рублей
ЦБ продал валюту на 13,3 млрд рублей с расчётами на 30 марта. Ранее ЦБ продал такой же объём валюты с расчётами на 27 марта.
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги
Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.