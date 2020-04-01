В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин. Об этом сегодня, 1 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава региона Сергей Аксенов.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Семь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией семь человек, гласят данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Общество Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.

Общество Заболевших найдут по приложению Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.

Происшествия Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.

Хоккей Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.