За нарушения правил самоизоляции на пешеходов и автомобилистов будут составляться административные протоколы. Штраф для физических лиц составит четыре тысячи рублей, а при повторном нарушении - пять тысяч рублей.

В Крыму вводят штрафы за нарушение автомобилистами режима самоизоляции

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Религия РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.

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Политика Зеленский поручил «немедленно разобраться» с областью без коронавируса Киев, 10 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».