Коронавирус
Севастопольская газетаВ Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлены 17 новых заболевших. Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщили на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения.
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Общество
В Курганской области выявили пять новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили пять новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 04:44
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Происшествия
В Брянске стало известно, кто за сутки скончался от коронавируса
Оперативный штаб по предупреждению распространения ново коронавирусной инфекции обновил данные о скончавшихся от коронавируса пациентах.
Заря (г. Карачев) вчера в 05:23
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
В России за сутки выявили 10 102 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа в России увеличилось на 10 102.
Аргументы недели 04:05
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Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт вчера в 08:41
Здоровье
В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек
В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 05:07
Общество
В региональном оперштабе рассказали о новых случаях заражения COVID-19
Объявлено 43 случая коронавирусной инфекции. Общее число случаев составляет 438.
Вести Калининград 02 мая в 06:06
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Гаджеты
В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями
Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.
3DNews вчера в 13:51
Политика
Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой вчера в 03:58
Автоспорт
В Ferrari сделали Феттелю второе предложение
F1news.ru 03:54
Политика
Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Здоровье
На Украине выявили более 12,6 тыс. пациентов с КОВИД
На Украине количество пациентов с выявленным КОВИД "перевалило" за 12,6 тыс. Болезнь подтвердили у 881 несовершеннолетних и 2479 медиков.
Невские Новости 03:07
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Футбол
Шалимов удалил свою страницу в Instagram
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 14:31
Финансы
Курс рубля значительно снизился на открытии торгов
Рубль упал в понедельник к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:17
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:57
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Политик отчиталась о доходах Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко попала в список долларовых миллионеров.
SM News вчера в 05:51
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Армия и оружие
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Как сообщили в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в рамках государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут российской армии более тридцати РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
Военное дело 03 мая в 11:01