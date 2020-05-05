В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлены 17 новых заболевших. Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщили на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения.

В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

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