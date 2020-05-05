Коронавирус
Krym.NewsВ Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом
На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава РК Сергей Аксенов.
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Здоровье
Губернатор Тверской области принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию COVID-19
В ходе заседания речь шла о наращивании лабораторных исследований по выявлению коронавируса.
Tverigrad.ru 05:51
Происшествия
На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус
Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе.
ТАСС 05:36
Происшествия
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
РИА Новости 06:27
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Общество
Особое мнение: Николай Усков
Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы вчера в 14:11
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Общество
В Москве выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 5 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Москве за сутки 4 мая выявлено 5 714 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
Дни с 6 по 8 мая, которые объявлены нерабочими, оплачиваются в обычном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Минтруде РФ.
Piter.tv вчера в 02:57
Происшествия
Задержан дезертир, сбежавший из армии 15 лет назад
В Тюмени задержали Евгения Южанина, который еще 15 лет назад сбежал из армии.
BFM.ru вчера в 12:18
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Общество
В России трое журналистов умерли от коронавируса с начала пандемии
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что с начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире от инфекции скончались 55 журналистов в 23 странах.
Московский Комсомолец 06:02
Общество
Отдых в российских санаториях может подорожать на 40 процентов
Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб просит Роспотребнадзор смягчить рекомендации по соблюдению режима в санаториях во время туристического сезона, чтобы не допустить подорожания отдыха в них на 40 процентов, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 04:00
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56