Коронавирус

Krym.NewsKrym.NewsВ Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил глава РК Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

В Крыму за сутки зарегистрировано 17 новых случаев заражения COVID-19

ИА Крыминформ03:01

В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

ТАСС03:21

В Крыму выявлено 17 новых случаев коронавируса

Форпост Севастополь03:02

В Крыму выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице

Севастополь.ру03:26

В Роспотребнадзоре рассказали, кто и откуда привёз в Крым COVID-19

Крым 2403:43

Как распространяется COVID-19 в Крыму

РИА Новости Крым03:38

В Симферополе и Керчи выявлены два новых очага коронавируса

КИА03:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2K
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
14
Общество

Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился

Ионин в комментарии Гейтсу под постом в Instagram написал, что ему поступают письма от граждан, в которых они выражают обеспокоенность тем, что бизнесмен придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов».
Lenta.ru 07:26
4
Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
80
Здоровье

Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
НТВ 03:15
22
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,1K
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
107
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Автоспорт

СМИ сообщили о планах «Феррари» удержать Феттеля в команде

РБК 04:53
Происшествия

В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
18
Общество

Вирусолог: Россия начала выход на плато по коронавирусу

Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией.
News.ru 07:27
37
Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
16
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию

Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB подешевел в Европе на 900-1200 евро – все благодаря новой базовой версии с индексом «180».
Автоновости дня вчера в 01:50
2
Происшествия

Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины

Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,8K
Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
288
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
RT на русском 02:08
1,5K
Общество

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русском 06:58
2
Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
27
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вместе с двумя детьми сдал тест на коронавирус

Актуальные Новости 00:53
1
Футбол

У Семака есть некоторые вопросы по новому контракту с «Зенитом»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал «Матч-ТВ» о новом контракте с клубом.
ProstoProSport вчера в 23:30
Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
1
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
1
Футбол

France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов

Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM вчера в 00:55
1
Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
563
Экономика

Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
721
Армия и оружие

Американские F-35 всё же испытали против С-400 в Сирии

Avia.pro вчера в 23:42
9
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,5K
Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
76
ещё по теме
Главное