Политика
Газета.RuВ Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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Суд в Воронежской области оштрафовал украинца, незаконно пересекшего границу
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