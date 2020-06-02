Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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