В Крыму за нарушение государственной границы России задержали пьяного украинского военнослужащего, сообщили в пресс-службе ФСБ.

с чего всё началось

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

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