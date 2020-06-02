Политика
RT на русскомВ Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
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В Крыму за нарушение государственной границы России задержали пьяного украинского военнослужащего, сообщили в пресс-службе ФСБ.РИА Новости05:17
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Суд в Воронежской области оштрафовал украинца, незаконно пересекшего границу
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 04:55
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Футбол
Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
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Центровой сборной Сербии Милутинов перешел в ЦСКА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил на официальном сайте о подписании трехлетнего контракта с 25-летним центровым сборной Сербии Николой Милутиновым.
РБК 02:50
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
Российская газета вчера в 16:39
Финансы
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
Киберспорт
В Valorant изменили баланс агентов и улучшили регистрацию попаданий
С официальным релизом Valorant разработчики выпустили патч, с которым внесли изменения в баланс оперативников и улучшили регистрацию попаданий пуль.
CyberSport.ru 04:02
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Футбол
«Милан» подпишет Йовича вместо Азмуна
"Милан" хочет подписать сербского нападающего "Реала" Луку Йовича.
Piter.tv 04:34
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета 06:08
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Экономика
Нацплан обозначил срок полного снятия ограничений для экономики России
Без ограничений экономика заработает лишь на третьей ступени — июль-декабрь 2021 года.
ФАН 06:35
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали спецоперацию на Урале, где погиб человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 12:50 — REGNUM Отрят СОБР открыл огонь по мужчине в ходе штурма его квартиры в Екатеринбурге после того, как гражданин совершил действия, оцененные как опасные.
REGNUM 05:50
Политика
Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США
Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru вчера в 06:02
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Хоккей
«Сибирь» подписала контракт с нападающим О’Деллом
РИА Новости 06:31
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.
РБК 05:01
Экономика
В июне цены на аренду жилья могут повыситься
По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
Российская газета вчера в 04:01
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20