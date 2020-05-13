Коронавирус

Независимое телевидение СевастополяНезависимое телевидение СевастополяВ Крыму за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек

В Республике Крым за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек. Данные по состоянию на утра 13 мая сообщили в ходе заседания оперштаба по предотвращению новой инфекции.
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В Крыму зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса

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Роспотребнадзор: В Алуште медики заразились коронавирусом из-за нарушений режима

КП - Крым04:46
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Общество

Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям

Акция «Бессмертный полк онлайн» подверглась хакерским атакам, данные об этом организаторы передадут в Следственный комитет России, сообщил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.
Lenta.ru вчера в 07:44
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Общество

В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
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Наука

Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу

Американские биологи выяснили, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК, которые должны атаковать коронавирус, уменьшается.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Экономика

Путин предложил запустить кредитную программу поддержки занятости

В понедельник, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к населению предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.
Форпост Северо-Запад 11 мая в 10:15
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Общество

На Украине выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом

На Украине за сутки зафиксировано 402 новых случая заражения коронавирусом, 14 человек скончались.
Gazeta.SPb 02:37
Гаджеты

У камеры смартфона OnePlus 8 Pro обнаружилось «рентгеновское зрение»

Квадромодуль основной камеры нового флагманского смартфона OnePlus 8 Pro включает 5-Мп сенсор с цветовым фильтром.
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
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Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
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Гаджеты

Абсурдным 700-долларовым колёсикам Apple Mac Pro Wheels Kit нашлось применение — их прикрепили к скейтборду

Как известно, набор колёсиков Apple Mac Pro Wheels Kit для компьютера Mac Pro стоит 700 долларов.
iXBT.com 02:20
Происшествия

Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»

Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем.
Lenta.ru 06:25
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Политика

В Госдуму внесли поправки о голосовании на выборах дистанционно

В Госдуму внесли поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах в России дистанционно.
RT на русском 06:44
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Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
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Общество

Германия и Австрия откроют границу 15 июня

Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
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Общество

«Победа» возобновит полеты 1 июня

Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Происшествия

«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»

Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
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Экономика

Предприниматели могут заявиться на безвозмездную субсидию

С 1 мая 2020 года налоговые органы начали принимать заявления от предпринимателей на получение безвозмездной субсидии из федерального бюджета.
Пункт А вчера в 06:21
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Общество

Дуров обвинил США в закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель соцсети «ВКонтакте» и заблокированного на территории России мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что отказывается от планов запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram.
Daily Storm вчера в 14:23
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Глава UFC назвал новые сроки проведения боя Хабиба

Газета.Ru 06:51
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