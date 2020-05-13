В Республике Крым за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек. Данные по состоянию на утра 13 мая сообщили в ходе заседания оперштаба по предотвращению новой инфекции.

В Крыму за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек

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