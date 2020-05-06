Коронавирус подтвердился за сутки у 32 человек в Крыму, это максимальный прирост заболевших в регионе с начала пандемии, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на полуострове.

В Крыму за сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом

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