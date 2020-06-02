Происшествия
ТАССВ Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. "В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в СК.
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Происшествия
Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве
Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
Происшествия
Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию
Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына.
Русский Запад 09:28
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
Евразия Daily 03:19
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки
По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru вчера в 06:53
Экономика
Четверть игрушек в России оказалась подделками
Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
Lenta.ru 07:14
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
Футбол
РПЛ представила календарь оставшихся игр чемпионата
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
Путешествия
Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты
Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
Происшествия
На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов
Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая.
Известия 31 мая в 06:25
Авто
В России начнут штрафовать за брошенные автомобили
Например, если стоит брошенная машина без капота, двери, колеса и т.д, то она автоматически попадает под штраф.
Bash.News вчера в 02:03
Здоровье
В Новосибирске бессимптомных пациентов с коронавирусом лечат на дому
Новосибирск, 2 июня 2020, 14:08 — REGNUM Согласно новому приказу министерства здравоохранения Новосибирской области, пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение дома.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
Общество
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью
Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года.
ТАСС 06:02
Кино
Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке
Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России вчера в 02:28
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 03:50
Общество
Полицейские встали на колени перед протестующими в США
Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru 09:31
Общество
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
MobiDevices 03:22
Происшествия
Тела двоих мужчин нашли в колодце в подмосковном Подольске
Телеканал 360° 07:41