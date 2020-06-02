В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. "В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в СК.

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

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