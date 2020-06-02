Происшествия

ТАССТАССВ Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. "В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в СК.
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Убитая девочка из Крыма сама уговаривала отца взять её на злополучную рыбалку

Life.ru09:36

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета04:00

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

РИА Новости Крым04:02

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Известия04:00

Семья убитой в Крыму шестилетней девочки не наблюдалась органами опеки

ТАСС05:59

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве 6-летней девочки

РЕН ТВ03:50

Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма

ИА Крыминформ03:38
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Происшествия

Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве

Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
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Происшествия

Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию

Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына.
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Русские отстояли от разгрома свой ресторан. Но обратите внимание на надпись, которой наградили это фото наши „американские партнёры“.
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки

По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
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Технологии

«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom

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Экономика

Четверть игрушек в России оказалась подделками

Четверть игрушек в России оказалась подделками, чаще всего контрафактными оказываются игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом

Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
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Футбол

РПЛ представила календарь оставшихся игр чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте календарь чемпионата, по которому будут проходить встречи оставшейся части сезона после вызванной пандемией коронавируса паузы.
РБК 09:37
Путешествия

Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты

Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
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Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Происшествия

На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов

Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая.
Известия 31 мая в 06:25
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Авто

В России начнут штрафовать за брошенные автомобили

Например, если стоит брошенная машина без капота, двери, колеса и т.д, то она автоматически попадает под штраф.
Bash.News вчера в 02:03
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Здоровье

В Новосибирске бессимптомных пациентов с коронавирусом лечат на дому

Новосибирск, 2 июня 2020, 14:08 — REGNUM Согласно новому приказу министерства здравоохранения Новосибирской области, пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение дома.
REGNUM 07:08
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Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
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Общество

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года.
ТАСС 06:02
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Кино

Дж. К. Симмонс снимется в новых фильмах о Человеке-пауке

Как сообщает Entertainment Weekly, американский актер Дж. К. Симмонс будет и дальше сниматься в фильмах о Человеке-пауке.
Киноафиша России вчера в 02:28
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Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
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Кино

Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube

Москва 24 03:50
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Общество

Полицейские встали на колени перед протестующими в США

Полицейские в городе Фейетвилл (штат Северная Каролина) встали на колени перед протестующими. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».
Lenta.ru 09:31
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Общество

Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми

Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
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Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5

Компания Sony перенесла запланированную онлайн-трансляцию мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, специально предназначенные для консоли нового поколения PlayStation 5. Такое решение японский производитель принял из-за протестов, вспыхнувших по всей территории Соединенных Штатов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.
MobiDevices 03:22
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Спорт

Чемпионка России по лыжным гонкам рассказала о шприцах в раздевалках

МК-Спорт 09:30
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Тела двоих мужчин нашли в колодце в подмосковном Подольске

Телеканал 360° 07:41
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