Происшествия
Газета.RuВ Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
"В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что на территории Крыма пропала шестилетняя девочка Карина.
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Здоровье
Еще 400 коек готовят для заболевших COVID-19 в Липецкой области
Заместитель главы Липецкой области Александр Ильин рассказал, что в здании Липецккурорта продолжается активная работа по созданию дополнительных 400 коек.
LipetskMedia.ru вчера в 08:42
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
Происшествия
В Астрахани полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела
В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном задержании.
Канал 7+ 01:40
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия вчера в 17:21
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной стал блондином и перешел на стихи
Супруг певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихи, которые явно говорят о тяжелом душевном состоянии медийной персоны.
Территория новостей вчера в 09:47
Политика
Путин спросил у Мишустина о состоянии здоровья
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
News.ru 08:07
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Энергетика
Цена Urals достигла рекордных премий к эталону
Интерфакс 04:16
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
Здоровье
Почти 300 медиков заразились в Тульской области коронавирусом
84 пациентов находятся в реанимации, 30 - на аппаратах ИВЛ, 479 получают дополнительный кислород. 296 медиков человек заразились вирусом.
Московский Комсомолец Тула 07:32
Здоровье
В Иванове скончался 91-летний пациент с коронавирусом
В Иванове в горбольнице № 4 скончался 91-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известно.ру 08:02
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет могут увеличить
Министерство труда рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил глава Минтруда Антон Котяков на брифинге в правительстве.
Парламентская газета 08:09
Общество
Минздрав: кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус
Коронавирус эффективно уничтожают кварцевые лампы открытого и закрытого типа.
ТАСС 07:16
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 95 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
Общество
В России запретили взыскивать долги с социальных выплат
Принудительное списание долгов с выплат социального характера в России исключается с 1 июня. Вступил в силу соответствующий закон 1 июня.
ИА Красная Весна 31 мая в 18:31
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Экономика
«Кубань Кредит» стал выдавать кредиты на возобновление бизнеса под 2%
КБ «Кубань Кредит» стал первым самостоятельным банком Южного федерального округа, который начал принимать заявки на выдачу кредитов бизнесу по ставке 2% годовых.
Donnews.ru 04:19
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Общество
Назначен новый заместитель руководителя главка МВД России по Москве
Российская газета 06:18
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Эпизод «Звездный Морт: Риквращение Джерри» стал финалом сезона.
ГЛАС.RU 03:17
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05