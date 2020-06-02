"В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что на территории Крыма пропала шестилетняя девочка Карина.

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

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