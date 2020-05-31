Путешествия

BFM.ruBFM.ruВ Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября. Об этом сообщила ТАСС глава крымской Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.
Читать в источнике
Комментировать278
с чего всё началось

В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.
ТАСС00:10

Подробнее о событии

Россияне забронировали большинство номеров в крымских гостиницах

Lenta.ru01:31

Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях Крыма

КП - Крым02:52

Туристы забронировали около 70% мини-отелей и пансионатов Крыма на лето

РБК01:54

Около 70% мест в пансионатах и мини-отелях забронировали в Крыму

Московский Комсомолец01:39

В Крыму заявили о бронировании до 70% мест в мини-отелях и пансионатах

RT на русском03:45

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Газета.Ru00:55

В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

ТАСС00:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

РИА Новости вчера в 18:40
533
Космос

Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
3,8K
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
901
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
2
Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
147
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Происшествия

Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане

Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
1
Здоровье

3 мифа о воде, которые вы могли не знать

Говорят, что в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Не считая всех других жидкостей, которые человек выпивает за сутки.
SM News вчера в 23:37
2
Энергетика

«Газпром» сэкономил на польском транзите в условиях сверхнизких цен

Низкий объем зарезервированных мощностей газопровода позволил Газпрому заплатить меньше положенного за транзит через польский участок.
Политическая Экспертиза вчера в 21:24
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе

Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
4
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова хочет создать семью с девушкой

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария призналась, что хочет жениться на девушке.
Вечерняя Москва вчера в 17:52
6
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время 29 мая в 11:01
76
Общество

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.
ТАСС 03:45
67
Здоровье

136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
1
Общество

Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию

Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
Российская газета 00:24
Политика

Беспорядки из-за смерти афроамериканца в США охватили несколько штатов

Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки.
ТАСС 03:21
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
656
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
1,3K
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera 28 мая в 10:20
442
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,4K
Шоу-бизнес

Степаненко заявила, что уже простила Петросяна

Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
21
Здоровье

В России перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Рассуждая о появлении осложнений после выздоровления, профессор подчеркнул, что в настоящее время статистика отдаленных осложнений еще не изучена.
Lenta.ru вчера в 19:39
2
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Чукагян

Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову.
ODDS.ru 03:02
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
725
Культура

Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

Что происходит вчера в 08:59
1
Происшествия

Два взрыва уничтожили дом под Омском. Есть пострадавшие

В поселке Береговом сгорел очередной барак. В поселке Береговом, что под Омском, произошло два взрыва в жилом деревянном доме.
БК55 00:41
4
Гаджеты

Эксперты заявили об опасной фотографии, «убивающей» смартфон

Инсайдер отметил, что лучше сразу удалить эту фотографию с устройства.
Профиль 03:36
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
114
Политика

Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
403
Как работают Яндекс.Новости?
Главное