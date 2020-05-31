Путешествия
BFM.ruВ Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября. Об этом сообщила ТАСС глава крымской Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.
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с чего всё началось
Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.ТАСС00:10
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