Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

с чего всё началось

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

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