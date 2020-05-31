Путешествия

Газета.RuГазета.RuВ Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
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В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.
ТАСС00:10

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Около 70% мест в пансионатах и мини-отелях забронировали в Крыму

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Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях Крыма

КП - Крым02:52

Туристы забронировали около 70% мини-отелей и пансионатов Крыма на лето

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Lenta.ru01:31

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Газета.Ru00:55

В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

ТАСС00:10
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Космос

Роскосмос проведет испытания двух новых ракет в 2020 году

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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Политика

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
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Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

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Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
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В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Еще 289 нижегородцев заболели коронавирусом

289 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Нижегородской области 29 мая.
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

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Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
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