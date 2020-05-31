Путешествия

BFM.ruBFM.ruВ Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября. Об этом сообщила ТАСС глава крымской Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.
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В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.
ТАСС00:10

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Россияне забронировали около 70% номеров в мини-отелях Крыма

КП - Крым02:52

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Газета.Ru00:55

Туристы забронировали около 70% мини-отелей и пансионатов Крыма на лето

РБК01:54

Около 70% мест в пансионатах и мини-отелях забронировали в Крыму

Московский Комсомолец01:39

Россияне забронировали большинство номеров в крымских гостиницах

Lenta.ru01:31

Туристы забронировали на лето 70% мини-отелей и пансионатов Крыма

Говорит Москва02:35

В Крыму около 70% мест в мини-отелях и пансионатах забронировали до сентября

ТАСС00:10
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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

RT на русском 01:59
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Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 00:29
2,2K
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском вчера в 11:49
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Здоровье

Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО

По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
Частник.Ru 29 мая в 06:16
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,5K
Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru 01:37
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Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,3K
Армия и оружие

Эксперт Forbes назвал «катастрофически глупой» идею Трампа возобновить ядерные испытания

Идея возобновить испытания ядерного оружия после почти 30-летнего моратория является "катастрофически глупой", еще более глупой, чем затягивать с тестированием на коронавирус и проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на средства массовой информации, передает RT.
ПолитРоссия 03:08
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Общество

Судно «Академик Черский» покинуло германский порт Мукран

Комсомольская правда 28 мая в 20:37
1,6K
Общество

В первый класс будут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
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Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
984
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
1,3K
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,4K
Происшествия

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
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Политика

Меркель отказалась ехать в США на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль вчера в 06:04
84
Происшествия

В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице

Полицейские разыскивают мать маленького мальчика, которая бросила ребенка на улице в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска

РБК вчера в 21:05
22
Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
45
Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Происшествия

В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
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Здоровье

На Украине резко выросло число заболевших коронавирусом

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3201.
Украина.ру 28 мая в 02:43
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, что простила Петросяна

Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru вчера в 18:38
21
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
248
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
1,2K
Армия и оружие

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
65
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
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