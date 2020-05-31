Путешествия
BFM.ruВ Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября. Об этом сообщила ТАСС глава крымской Ассоциации малых отелей Наталья Стамбульникова.
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с чего всё началось
Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Республики Крым забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов. Об этом сообщила ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.ТАСС00:10
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На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
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Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
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Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО
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Частник.Ru 29 мая в 06:16
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Идея возобновить испытания ядерного оружия после почти 30-летнего моратория является "катастрофически глупой", еще более глупой, чем затягивать с тестированием на коронавирус и проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на средства массовой информации, передает RT.
ПолитРоссия 03:08
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Комсомольская правда 28 мая в 20:37
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
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Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
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Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
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Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Происшествия
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
Политика
Меркель отказалась ехать в США на саммит G7
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Профиль вчера в 06:04
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
Полицейские разыскивают мать маленького мальчика, которая бросила ребенка на улице в Волгограде, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 03:05
Происшествия
Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска
РБК вчера в 21:05
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса
Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
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Происшествия
В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате
Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
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Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3201.
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Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru вчера в 18:38
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
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