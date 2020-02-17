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REGNUMВ Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.
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с чего всё началось
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана.ТАСС01:59
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