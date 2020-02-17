Происшествия

REGNUMREGNUMВ Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.
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с чего всё началось

В Крыму задержали и арестовали подозреваемого в участии в украинском НВФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана.
ТАСС01:59

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ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине

РИА Новости02:34

Заголовки часа в 11:30 от 17.02.20

Крым 2403:19

В Крыму ФСБ задержала члена украинского нацбатальона «Аскер»

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В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

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В Крыму задержали члена батальона организатора блокады Крыма (ВИДЕО)

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ФСБ в Крыму задержала бойца украинского нацбатальона

ИА Крыминформ01:44

«Открывайте! Федеральная служба безопасности!»: В Крыму задержали бывшего участника украинского нацбата

КП - Крым02:27
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Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Технологии

NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

The GEEK вчера в 15:16
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Общество

Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Коммерсантъ 04:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Известия 03:46
Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
Известия 05:02
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Шоу-бизнес

Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Пятый канал вчера в 05:31
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
Кино

Блогер добавил Тома Холланда и Дауни-младшего в «Назад в будущее»

Автор YouTube-канала EZRyderX47 заменил Кристофера Ллойда и Майкла Фокса на Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда в культовой картине.
RuNews24.ru 04:54
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Происшествия

Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Биатлон

Й. Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков

Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
ГЛАС.RU 03:06
Политика

Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»

Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:41
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru вчера в 20:25
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, нанес ему несколько ударов ножом и затем отрезал голову, сообщило в понедельник СУ СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
OAnews вчера в 09:30
Кино

«Лед 2» возглавил российский прокат

ТАСС вчера в 16:16
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Кино

В Китае отменили премьеру фильма о Джеймсе Бонде

В Китае отменена премьера и все мероприятия, приуроченные к выходу в прокат фильма "Не время умирать".
Kinonews.ru 00:58
Экономика

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
ТАСС 14 февраля в 06:35
Политика

В России могут отменить призыв в армию

Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Pravda.Ru 04:25
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