Происшествия

REGNUMREGNUMВ Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.
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с чего всё началось

В Крыму задержали и арестовали подозреваемого в участии в украинском НВФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана.
ТАСС01:59

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

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Шоу-бизнес

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Экс-советник Порошенко оскорбил голосовавших за Зеленского военных

Бывший помощник Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал «ублюдками» военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на президентских выборах за Владимира Зеленского.
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

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Общество

Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.
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Общество

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

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Шоу-бизнес

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Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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Здоровье

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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Челябинский омбудсмен подал в отставку после семейного скандала

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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 15 февраля в 06:51
Общество

Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.
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Политика

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По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
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НАТО не поддержит Турцию в случае военной операции в Идлибе

Североатлантический альянс не станет оказывать военную поддержку Турции в случае начала ею военной операции в Идлибе.
Русская Планета 04:33
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Авто

В Россию вернутся бюджетные автомобили Chevrolet

Как сообщает ресурс NJCAR.RU, с марта текущего года на российском, казахстанском и белорусском рынках будут доступны автомобили Spark, Nexia и Cobalt, представленные под брендом Chevrolet.
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Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
РИА Новости 06:35
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