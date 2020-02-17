СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

Политика Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Музыка Элтон Джон не смог закончить концерт Элтон Джон был вынужден досрочно завершить свой концерт в новозеландском городе Окленд 16 февраля 2020 года.

Шоу-бизнес Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.

Авто Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.

Политика Экс-советник Порошенко оскорбил голосовавших за Зеленского военных Бывший помощник Петра Порошенко Юрий Бирюков назвал «ублюдками» военнослужащих ВСУ, проголосовавших весной на президентских выборах за Владимира Зеленского.

Общество Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заявил, что СМИ исказили его слова о гражданском браке.

Шоу-бизнес Актер Вячеслав Манучаров удалил себе молочные железы 38-летний актер Вячеслав Манучаров уверяет: он никогда и подумать не мог, что столкнется с такой аномалией как гинекомастия — увеличение молочных желез у мужчин.

Здоровье Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество Песков оценил фильм Дудя про ВИЧ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля оценил фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме заболевания ВИЧ в России.

Политика В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии «Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.

Авто В Россию вернутся бюджетные автомобили Chevrolet Как сообщает ресурс NJCAR.RU, с марта текущего года на российском, казахстанском и белорусском рынках будут доступны автомобили Spark, Nexia и Cobalt, представленные под брендом Chevrolet.