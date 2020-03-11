В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Встречу министров G7 проведут в формате видеоконференции Встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) пройдет в формате видеоконференции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Происшествия В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.

Гаджеты Показан новый «Проводник» из Windows 10X Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.

Общество Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Политика Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17 Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».

Общество Иммунолог Бессмертный рассказал о вреде для здоровья частого мытья рук Как рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik, слишком частое, более шести-восьми раз в день, использование моющих средств пересушит кожу и смоет с нее защитный слой полезных бактерий, защищающий от инфекций.

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

Общество В России материнский капитал начнут оформлять автоматически Пресс-служба Министерства труда РФ проинформировала о том, что с 15 апреля материнский капитал в стране начнут оформлять автоматически.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.