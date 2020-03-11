Общество
Газета.RuФСБ задержала террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России
9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
Политика
Встречу министров G7 проведут в формате видеоконференции
Встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) пройдет в формате видеоконференции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Политика
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Здоровье
У коронавируса нашли новые симптомы
Сингапурские учёные выявили новые симптомы заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
НАТО отменяет учения на севере Норвегии из-за коронавируса
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
Иммунолог Бессмертный рассказал о вреде для здоровья частого мытья рук
Как рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik, слишком частое, более шести-восьми раз в день, использование моющих средств пересушит кожу и смоет с нее защитный слой полезных бактерий, защищающий от инфекций.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Общество
В России материнский капитал начнут оформлять автоматически
Пресс-служба Министерства труда РФ проинформировала о том, что с 15 апреля материнский капитал в стране начнут оформлять автоматически.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Футбол
«Сочи» и «Оренбург» объявили составы на матч РПЛ
Тренерские штабы "Сочи" и "Оренбурга" объявили стартовые составы на сегодняшний матч 18-го тура чемпионата России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".