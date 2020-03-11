Общество

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ при содействии полицейских и бойцов Росгвардии задержали четверых активистов местной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).
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Опубликовано видео задержания террористов в Крыму

РИА Новости11:21

Что нашли у активистов Хизб ут-Тахрир* в Крыму: оперативное видео ФСБ

РИА Новости Крым11:15

ФСБ задержала 4 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

Интерфакс - Россия08:53

В ФСБ подтвердили задержание четырех сторонников Хизб-ут Тахрир* в Бахчисарае

КП - Крым09:39

ФСБ сообщила, что задержанные в Крыму участники «Хизб ут-Тахрир» вербовали мусульман

ТАСС08:57

Опубликовано видео задержания участников террористической организации в Крыму

ИА Крыминформ10:49

В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

REGNUM09:06
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
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Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Газета.Ru 12:01
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Встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) пройдет в формате видеоконференции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
Взгляд.ру 12:29
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В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "Лиза Алерт" в Тамбовской области.
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Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
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Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

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Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru 11:04
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания 09:41
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Культура

Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Discover24 вчера в 03:51
Политика

Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17

Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
REGNUM 01:40
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
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У коронавируса нашли новые симптомы

Сингапурские учёные выявили новые симптомы заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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НАТО отменяет учения на севере Норвегии из-за коронавируса

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Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Экономика

Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году

Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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Иммунолог Бессмертный рассказал о вреде для здоровья частого мытья рук

Как рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik, слишком частое, более шести-восьми раз в день, использование моющих средств пересушит кожу и смоет с нее защитный слой полезных бактерий, защищающий от инфекций.
Московский Комсомолец в Марий Эл 09:55
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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
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Общество

В России материнский капитал начнут оформлять автоматически

Пресс-служба Министерства труда РФ проинформировала о том, что с 15 апреля материнский капитал в стране начнут оформлять автоматически.
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
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Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

RT на русском вчера в 06:59
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Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
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Футбол

«Сочи» и «Оренбург» объявили составы на матч РПЛ

Тренерские штабы "Сочи" и "Оренбурга" объявили стартовые составы на сегодняшний матч 18-го тура чемпионата России.
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Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
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Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
РИА Новости 10:20
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