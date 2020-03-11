Общество
РБКФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Видео поступило в распоряжение РБК.
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Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third для PS4 и Xbox One может выйти 7 мая
Авто
Новый Kia Sorento могут представить 10 марта
Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления
Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Религия
Коронавирус стал одной из тем заседания Священного Синода в Москве
Меры профилактики коронавируса будут обсуждаться на заседании Священного Синода, который открылся в российской столице под председательством патриарха Кирилла.
Энергетика
Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Общество
Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы
С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу
Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Наука
Названы главные факторы смертей от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Кино
Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Общество
На Украине вводят карантин из-за коронавируса
Кабинет министров Украины вводит карантин по всей территории страны: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, сообщается на сайте украинского правительства.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Круиз по джунглям» от Disney
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Молодая возлюбленная юмориста охотно делится с подписчиками «отпускным» контентом.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Космос
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
Солнечная радиация накроет Землю. В марте ожидается две волны геомагнитных возмущений.