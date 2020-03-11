Общество

РБКРБКФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Видео поступило в распоряжение РБК.
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ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Крыму

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В ФСБ подтвердили задержание четырех сторонников Хизб-ут Тахрир* в Бахчисарае

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Опубликовано видео задержания участников террористической организации в Крыму

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