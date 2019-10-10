с чего всё началось

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.

Происшествия Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Политика В России предложили альтернативу смертной казни Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.

Происшествия Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12 Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала.

Здоровье В Карелии создадут единый центр медицинской помощи Единый центр медицинской помощи взамен разрозненных станций скорых при районных больницах появится в Карелии в рамках реформирования системы оказания экстренной медпомощи.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Политика Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

ЖКХ Москвичам пообещали отключение горячей воды Летом 2018 года москвичи возложили похоронный венок с надписью «Горячая вода — помним, любим, скорбим» к памятнику у здания Мосводоканала.

Общество Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Здоровье Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.