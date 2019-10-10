Происшествия
РИА НовостиВ Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.
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В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, планировавшего взрыв в одном из административных зданий на территории республики, сообщает центр общественных связей ФСБ.Ведомости06:45
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Бандеровский флаг и взрывчатка: в Крыму предотвратили теракт. Оперативное видео ФСБ
РИА Новости Крым08:53
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