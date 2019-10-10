Происшествия
РИА НовостиВ Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.
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Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Газета.Ru 03:03
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика
Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Футбол
Шюррле оценил московские пробки
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Футбол
Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Ахмет Нур Жеби, который является одним из кандидатов на должность президента «Бешикташа», восхищен игрой нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, утверждает fotospor.com.
Спорт-Экспресс 07:02
Общество
Созданы кроссовки со святой водой в подошве
Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.
Lenta.ru 08:34
Футбол
Полузащитник «Ростова» заинтересовал «Манчестер Юнайтед»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Норманном. Об этом сообщает портал Goal.com.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:46
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 08 октября в 09:36
Автоспорт
Феттель признал, что был не прав в Сочи
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Чемпионат 05:19
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была госпитализирована
Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! вчера в 04:34
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Транспорт
В Сибири появились гибкие столбы
На дороге уложен новый асфальт, укреплены обочины, нанесена разметка из термопластика, установлены дорожные знаки и гибкие столбы, разделяющие встречные потоки на опасных участках.
Lenta.ru 08:45
Происшествия
Полицейского посадили за взятку от Рыжего Тарзана
Полицейский, не знавший Дацика, предложил ему не привлекать его подругу к ответственности за взятку в размере 30 тысяч рублей.
Lenta.ru 08:47
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
WomanHit.ru 03:07
Экономика
Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ
Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей.
Российская газета 07:51
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport вчера в 13:15