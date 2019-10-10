с чего всё началось

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Происшествия Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Шоу-бизнес Жигунов заявил, что не говорил с прессой о состоянии Заворотнюк Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Футбол Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева Ахмет Нур Жеби, который является одним из кандидатов на должность президента «Бешикташа», восхищен игрой нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, утверждает fotospor.com.

Общество Созданы кроссовки со святой водой в подошве Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.

Футбол Полузащитник «Ростова» заинтересовал «Манчестер Юнайтед» Английский клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником ФК «Ростов» Матиасом Норманном. Об этом сообщает портал Goal.com.

Политика Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Шоу-бизнес Майли Сайрус была госпитализирована Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.

Экономика Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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