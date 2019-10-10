Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Гражданин России был задержан сотрудниками ФСБ в городе Саки.
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В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, планировавшего взрыв в одном из административных зданий на территории республики, сообщает
 центр общественных связей ФСБ.
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