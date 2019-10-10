Происшествия
ИзвестияВ Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Гражданин России был задержан сотрудниками ФСБ в городе Саки.
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Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова находится в реанимации
Актриса театра и кино Надежда Каратаева попала в реанимацию, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Тренер Зенита Сергей Семак снова женился на своей бывшей жене
Свадьбу сыграли в Италии, в известном отеле Вилла д'Эсте.
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Футбол
Ватцке пытался заманить Клоппа обратно в «Боруссию» Д
Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года он пытался заманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа обратно в дортмундский клуб.
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Происшествия
Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове
Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Армия и оружие
Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
Общество
Город Дно признан самым матерящимся в России
Город Дно в Псковской области возглавил список самых матерящихся городов России.
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
Общество
II Саратовский экономический форум станет драйвером развития региона
«Саратов должен стать одним из транспортных центров нашей страны», - подчеркнул Александр Стрелюхин выступая перед участниками форума и варазил надежду, что данный форум станет одним из драйверов для развития Саратовской области.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД
Российская Госавтоинспекция и Министерство транспорта РФ прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые будут регламентировать использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.