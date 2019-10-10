Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Гражданин России был задержан сотрудниками ФСБ в городе Саки.
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ФСБ сообщила о задержании в Крыму готовившего взрыв экстремиста

Коммерсантъ07:11

ФСБ задержала крымчанина, готовившего теракт

КП - Крым06:54

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

Известия06:56

ФСБ заявила о задержании готовившего подрыв здания в Крыму экстремиста

РБК07:02

Россиянина-экстремиста задержали в Крыму. Он хотел взорвать административное здание

Телеканал 360°06:43

В Крыму задержали готовившего взрыв на полуострове россиянина

RT на русском06:33

В Крыму задержан россиянин, готовивший взрыв в административном здании

ТАСС06:30
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Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
РИА Новости 06:24
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова находится в реанимации

Актриса театра и кино Надежда Каратаева попала в реанимацию, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:20
Шоу-бизнес

Тренер Зенита Сергей Семак снова женился на своей бывшей жене

Свадьбу сыграли в Италии, в известном отеле Вилла д'Эсте.
Neva.Today 08 октября в 17:21
Политика

Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Коммерсантъ 07:04
Кино

Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК 07:25
Футбол

Ватцке пытался заманить Клоппа обратно в «Боруссию» Д

Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года он пытался заманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа обратно в дортмундский клуб.
Soccer.ru 03:34
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Политика

Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Происшествия

Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Шоу-бизнес

Журналистам предложили интервью с тяжелобольной Заворотнюк

Lenta.ru 06:50
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Газета.Ru 03:03
Происшествия

Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове

Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов

WomanHit.ru 03:07
Армия и оружие

Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.
Взгляд.ру 05:52
Гаджеты

На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон

В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
3DNews вчера в 10:01
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Политика

Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»

Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
ФАН 06:43
Общество

Город Дно признан самым матерящимся в России

Город Дно в Псковской области возглавил список самых матерящихся городов России.
Псковское агентство информации вчера в 08:01
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Общество

II Саратовский экономический форум станет драйвером развития региона

«Саратов должен стать одним из транспортных центров нашей страны», - подчеркнул Александр Стрелюхин выступая перед участниками форума и варазил надежду, что данный форум станет одним из драйверов для развития Саратовской области.
АиФ Саратов 07:01
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД

Российская Госавтоинспекция и Министерство транспорта РФ прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые будут регламентировать использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России.
Известия 05:20
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
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