Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
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В Крыму задержали обещавшего трудоустройство за взятку лжесотрудника ФСБ

РБК05:25

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

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В Крыму задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ФСБ

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ФСБ задержала в Крыму лже-силовика за мошенничество

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Притворившийся сотрудником ФСБ ереванец, требовал взятку в 60 тысяч долларов в Крыму

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Уроженец Еревана задержан в Крыму за обещание должности в СКР за вознаграждение

Интерфакс - Россиявчера в 23:46

В Крыму задержали фальшивого «сотрудника ФСБ», который выманивал у людей деньги

КП - Крым02:14
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Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
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Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
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Митинг памяти Бориса Немцова провели новосибирцы

Жители Новосибирска собрались у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере в субботу, 29 февраля, чтобы почтить память политика Бориса Немцова.
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В России тестируют два препарата для лечения от редких болезней

В России проходят клинические испытания двух отечественных препаратов для лечения редких болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.
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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
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Новый тип шизофрении обнаружили

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Галкин показал трогательное фото Пугачевой с детьми

В Instagram-аккаунте Максима Галкина появился очередной семейный снимок. На фото запечатлена Примадонна с двумя детьми — Гарри и Лизой.
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Виталий Норицын: «Надо разобраться в противоречии – или меня отодвинули от подготовки перед ЧМ-2020, или я все-таки убирал тренировки?»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал слова Владимира Драчева о том, что он не участвовал в тренировочном процессе сборной перед ЧМ-2020 в Антхольце.
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Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
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Волгоградка сдала в полицию «Маузер» отца

Жительница Волгограда добровольно сдала в полицию пистолет модели «Маузер» и шесть патронов «Браунинг», которые она нашла в гараже покойного отца.
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Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Сила удара самого сильного животного на Земле стала слабее на суше

Сила удара самого сильного животного на Земле – рака-богомола на суше оказалась в несколько раз меньше, чем в воде.
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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

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Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет вчера в 09:07
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Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
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В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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В Челябинской области школьник умер во время урока

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Появились качественные рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4

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Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

Ранее о планах провести крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в страны Прибалтики и в Польшу – в рамках масштабных учений DEFENDER 2020 сообщали власти США.
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Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
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На Кубани 70 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом

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В Белоруссии обнаружили первый случай заражения COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.
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Биатлон

Елисеев выиграл спринтерскую гонку на ЧЕ по биатлону

Россиянин Матвей Елисеев одержал победу в спринтерской гонке на 10 км, которая проходила в рамках чемпионата Европы в белорусских Раубичах.
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
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Спорт

Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

РИА Новости вчера в 15:28
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