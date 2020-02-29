Происшествия
РИА НовостиВ Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
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Уроженец Еревана задержан в Крыму за обещание должности в СКР за вознаграждение
Интерфакс - Россиявчера в 23:46
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Космос
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Общество
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В России проходят клинические испытания двух отечественных препаратов для лечения редких болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.
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Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Наука
Сила удара самого сильного животного на Земле стала слабее на суше
Сила удара самого сильного животного на Земле – рака-богомола на суше оказалась в несколько раз меньше, чем в воде.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
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Началось создание российской многоразовой ракеты
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В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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В Челябинской области школьник умер во время урока
Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Челябинской области 9-летнего мальчика, сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.
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Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Гаджеты
Появились качественные рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
Ранее о планах провести крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в страны Прибалтики и в Польшу – в рамках масштабных учений DEFENDER 2020 сообщали власти США.
Армия и оружие
Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
Здоровье
На Кубани 70 человек находятся под наблюдением в связи с коронавирусом
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Здоровье
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В Белоруссии обнаружили первый случай заражения COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Биатлон
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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
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