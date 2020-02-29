Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Говорит Москва02:56

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

РИА Новости02:43

В Крыму задержали фальшивого «сотрудника ФСБ», который выманивал у людей деньги

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ФСБ задержала в Крыму лже-силовика за мошенничество

Аргументы неделi. Крым02:07

Притворившийся сотрудником ФСБ ереванец, требовал взятку в 60 тысяч долларов в Крыму

Крым 2401:06

Уроженец Еревана задержан в Крыму за обещание должности в СКР за вознаграждение

Интерфакс - Россиявчера в 23:46

В Крыму задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ФСБ

ИА Крыминформвчера в 23:39
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Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

ТАСС 02:01
Общество

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Коммерсантъ 06:07
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Ведомости 05:56
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Биатлон

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем

Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Live24 05:55
Футбол

Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая

Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
RT на русском 06:27
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Общество

Исполняется 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников

53 новости вчера в 04:31
Происшествия

На Урале второклассник умер во время урока

В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
REGNUM 03:22
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета 27 февраля в 08:10
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Политика

Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Российская газета 06:33
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru вчера в 01:37
Политика

В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Lenta.ru 06:43
Общество

Пять депутатов иранского парламента заразились коронавирусом

Пять депутатов парламента Ирана заразились новым типом коронавируса. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.
iReactor 04:51
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
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