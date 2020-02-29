Происшествия
РИА НовостиВ Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Уроженец Еревана задержан в Крыму за обещание должности в СКР за вознаграждение
Интерфакс - Россиявчера в 23:46
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы на Страстном бульваре начался марш памяти Бориса Немцова. Согласованное с властями шествие пройдет до проспекта Сахарова.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем
Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Футбол
Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая
Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Общество
Исполняется 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников
Происшествия
На Урале второклассник умер во время урока
В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Политика
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Политика
В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Общество
Пять депутатов иранского парламента заразились коронавирусом
Пять депутатов парламента Ирана заразились новым типом коронавируса. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.