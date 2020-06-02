Происшествия
ТАССВ Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. "В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в СК.
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Футбол
Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку
«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Здоровье
На Ямале за сутки выявлено 39 носителей коронавируса
Салехард, 1 июня 2020, 11:22 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО тестированием подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 04:22
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Хоккей
Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США
Газета.Ru вчера в 22:30
Футбол
Яблонец - Слован: прогноз ЕРМЕКа КАРИМОВа 2 июня 2020
Яблонец проиграл прошлую встречу в пух и прах но проиграл сильной команде Славии из Праги.
Ставка TV 01:14
Спорт
Бывшая лыжница сборной России рассказала о разбросанных в раздевалке шприцах во время соревнований
Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина в интервью "Спорт-Экспрессу" вспомнила о разбросанных шприцах в раздевалке во время юниорского первенства России.
Ruposters.ru 05:00
Футбол
Боснийская модель раскрыла интимную связь с защитником ЦСКА
Боснийская модель Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Матч ТВ 02:12
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт вчера в 02:00
Общество
В измерении температуры появились три новых правила
Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Моя Москва.онлайн 04:48
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Футбол
Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Единоборства
Федор Емельяненко обошел Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов
Американский телеканал CBS опубликовал на странице в Instagram рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств (MMA).
Газета.Ru вчера в 09:28
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну
Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
OvideO.ru вчера в 17:27
Футбол
Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»
О завершении карьеры речь не идет.
Sport24.ru вчера в 23:34
Спорт
World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа
World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:00
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии
Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Футбол
Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»
Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Кино
Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки
Крис Эванс больше не появится в кино в образе полюбившегося поклонниками героя Капитана Америки.
Дни24 02:00
Политика
Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с петербургским «Зенитом»
Футбольный клуб «Зенит» подписал новый договор с Сергеем Семаком. Соглашение составлено по схеме «2+1», пишет «Газета.Ru».
МИР 24 вчера в 15:39
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии Милутиновым
Центровой сборной Сербии Никола Милутинов перешел в российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
ТАСС Спорт 02:25
Политика
Протестующих в США разгоняют военными вертолетами
Протестующих в США разгоняют военными вертолетами В Вашингтон вошли войска и военная техника.
Экспресс газета 05:14
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Vprognoze.ru вчера в 11:08
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55