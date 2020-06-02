Происшествия

ТАССТАССВ Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. "В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина", - сообщили в СК.
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В Крыму задержан подозреваемый в убийстве 6-летней девочки

Аргументы и Факты04:43

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

РИА Новости Крым04:02

Друг семьи признался в убийстве шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма

ИА Крыминформ03:38

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета04:00

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

ТАСС03:56

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве 6-летней девочки

РЕН ТВ03:50

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Известия04:00
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол

Семин посоветовал руководству «Локомотива» уйти в отставку

«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», заявил он, пояснив, что имеет в виду генерального директора и совет директоров в полном составе.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Здоровье

На Ямале за сутки выявлено 39 носителей коронавируса

Салехард, 1 июня 2020, 11:22 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО тестированием подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 04:22
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Путешествия

Более тысячи отдыхающих приняли санатории Кубани за сутки

REGNUM 03:24
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Хоккей

Хоккеист Задоров высказался о беспорядках в США

Газета.Ru вчера в 22:30
Футбол

Яблонец - Слован: прогноз ЕРМЕКа КАРИМОВа 2 июня 2020

Яблонец проиграл прошлую встречу в пух и прах но проиграл сильной команде Славии из Праги.
Ставка TV 01:14
Спорт

Бывшая лыжница сборной России рассказала о разбросанных в раздевалке шприцах во время соревнований

Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина в интервью "Спорт-Экспрессу" вспомнила о разбросанных шприцах в раздевалке во время юниорского первенства России.
Ruposters.ru 05:00
Футбол

Боснийская модель раскрыла интимную связь с защитником ЦСКА

Боснийская модель Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Матч ТВ 02:12
Хоккей

Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет

В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт вчера в 02:00
Общество

В измерении температуры появились три новых правила

Профессор Чжан Вэньхун из Шанхая назвал правила измерения температуры, без соблюдения которых она может казаться повышенной.
Моя Москва.онлайн 04:48
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Здоровье

В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
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Футбол

Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Единоборства

Федор Емельяненко обошел Хабиба Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов

Американский телеканал CBS опубликовал на странице в Instagram рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств (MMA).
Газета.Ru вчера в 09:28
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
9
Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну

Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
OvideO.ru вчера в 17:27
1
Футбол

Черчесов высказался о возрастных игроках в сборной России

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Черчесов прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
ГЛАС.RU вчера в 23:43
Футбол

Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»

О завершении карьеры речь не идет.
Sport24.ru вчера в 23:34
Спорт

World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа

World Athletics не предоставит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отсрочку по уплате штрафа в размере $5 млн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:00
Общество

Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
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Футбол

«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 16:39
Футбол

Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
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Кино

Крис Эванс не планирует возвращаться к роли Капитана Америки

Крис Эванс больше не появится в кино в образе полюбившегося поклонниками героя Капитана Америки.
Дни24 02:00
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Политика

Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) и попросил наказать власти США за бесчинства и противоправные действия.
Газета.Ru вчера в 20:57
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Футбол

Сергей Семак продлил контракт с петербургским «Зенитом»

Футбольный клуб «Зенит» подписал новый договор с Сергеем Семаком. Соглашение составлено по схеме «2+1», пишет «Газета.Ru».
МИР 24 вчера в 15:39
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с центровым сборной Сербии Милутиновым

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов перешел в российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.
ТАСС Спорт 02:25
Политика

Протестующих в США разгоняют военными вертолетами

Протестующих в США разгоняют военными вертолетами В Вашингтон вошли войска и военная техника.
Экспресс газета 05:14
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Футбол

Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой

Vprognoze.ru вчера в 11:08
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
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