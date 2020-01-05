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REGNUMВ Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
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с чего всё началось
«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении.RT на русском11:59
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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.
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Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
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Общество
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко
Гаджеты
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Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты
Токсичные субстанции были обнаружены в колодце, расположенном рядом с базой ВВС США Йокота, которая находится в черте префектуры Токио.
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Анимационная картина студии Laika "Потерянное звено" удостоена "Золотого глобуса", трансляция церемонии вручения транслируется на телеканале NBC.
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