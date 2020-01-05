Происшествия

REGNUMREGNUMВ Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
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с чего всё началось
«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении
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