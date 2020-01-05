с чего всё началось

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.

В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к Соединённым Штатам со стороны Багдада.

Политика В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала лицо без макияжа Как и многие знаменитости, популярная актриса Елизавета Боярская отправилась отмечать Новый год в теплые страны.

Общество В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.

Происшествия Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.

Политика Стали известны ключевые темы послания президента парламенту Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.

Политика Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.