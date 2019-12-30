Политика
Российская газетаВ Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым
Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
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Политика
Польский премьер обвинил Путина во лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране.
Футбол
Хавбек «Краснодара» Ланин перешел в «Енисей»
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Футбол
Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Кино
Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Политика
Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Политика
Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Хоккей
Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ
Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Гаджеты
Время для резервной копии ещё есть: WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone и старых Android
Компания ещё в мае объявила о прекращении поддержки старых версий Android и iOS, а также редко используемой ОС Windows Phone.
Политика
Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов
"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Авто
В Украине на продажу выставлен уникальный ВАЗ-2109
На одном из украинских сайтов объявлений продают уникальный ВАЗ-2109 с передней панелью из лакированного дерева.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Футбол
«Эспаньол» исключил вариант с переходом Халка
Директор «Эспаньола» Руфете заявил, что клуб не подпишет нападающего «Шанхай Теллэйс» Халка.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине», несмотря на голы Кузнецова и Овечкина
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.