Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

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