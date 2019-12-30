Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
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