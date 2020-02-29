СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ России.

с чего всё началось

Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона. Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.

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