Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона. Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ России.
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