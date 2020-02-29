Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона. Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ России.
РИА Новости02:43

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Как в Крыму задерживали лже-фсбшника – оперативное видео

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Притворившийся сотрудником ФСБ ереванец, требовал взятку в 60 тысяч долларов в Крыму

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В Крыму задержали фальшивого «сотрудника ФСБ», который выманивал у людей деньги

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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

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Интерфакс - Россиявчера в 23:46

В Крыму задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ФСБ

ИА Крыминформвчера в 23:39
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Эффективность разрабатываемой в США новой ракеты класса «воздух-поверхность» под названием JAGM, призванной заменить устаревшую AGM-114 Hellfire, проверяется на российских танках, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:24
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РИА Новости 07:48
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В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

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Газета.Ru 06:04
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Lenta.ru 08:38
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

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Газета.Ru вчера в 02:48
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«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале

Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
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Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

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Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

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Происшествия

Рухнувшие в Омске бывшие склады Минобороны начали сносить

На проспекте Маркса в центре начали сносить бывшие склады Минобороны, которые обрушились вчера вечером.
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Шоу-бизнес

Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос

На днях папарацци засняли звезду без наращенных волос и автозагара. Знаменитость сфотографировали по пути в спортзал.
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США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
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В партии Зеленского анонсировали перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
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Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

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Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Эрдоган открыл границу Турции с ЕС для беженцев из Сирии

ГЛАС.RU 06:01
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Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

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