Происшествия
RT на русскомВ Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
Мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ по Крыму. Он предлагал жителю Томска за вознаграждение в размере $60 тыс. устроить его в Следственный комитет региона. Подозреваемого задержали с поличным при передаче первой части денег в размере $20 тыс.
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с чего всё началось
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ России.РИА Новости02:43
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Уроженец Еревана задержан в Крыму за обещание должности в СКР за вознаграждение
Интерфакс - Россиявчера в 23:46
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