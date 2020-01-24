с чего всё началось

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

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