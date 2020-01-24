Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
В Симферополе в тайниках обнаружили девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, сообщает
 пресс-служба ФСБ.
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Крымчанин устроил в Симферополе тайники с боеприпасами по заданию спецслужб Украины

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