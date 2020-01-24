Происшествия
RT на русскомВ Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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с чего всё началось
В Симферополе в тайниках обнаружили девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, сообщает пресс-служба ФСБ.Коммерсантъ04:05
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Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
Компания HMD Global официально объявила о снижении цен на смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Происшествия
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Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Культура
Le Monde (Франция): через 13 лет после создания Хацунэ Мику продолжает свою далеко не виртуальную карьеру (Le Monde)
Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Биатлон
Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Старых — восьмая
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
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Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны
Политика
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Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Общество
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Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Общество
Судно-инспектор проводит проверку вдоль «Северного потока-2»
Политика
Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Политика
Израильские военные попросили Путина с ними сфотографироваться
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Кино
Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал
Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Американская компания Apple считает, что возможный переход всех смартфонов на единый стандарт зарядки может нанести вред владельцам устройств в Европе и экономике в целом.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла США в финале юношеской олимпиады
В заключительный день турнира наша мужская хоккейная команда разгромила сверстников из США со счетом 4:0 и завоевала десятое для нашей страны золото.
Политика
Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента
Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Политика
Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Политика
Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.