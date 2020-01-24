Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы

РИА Новости02:51

Крымчанин устроил в Симферополе тайники с боеприпасами по заданию спецслужб Украины

КП - Крым03:17

Крымчанин оборудовал схрон с взрывчаткой по заданию спецслужб Украины

РИА Новости Крым02:58

Видео с места обнаружения схронов с боеприпасами в Крыму

РЕН ТВ02:56

ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

ИА Крыминформ03:26

ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

Интерфакс02:50

ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой, оборудованные по заданию спецслужб Украины

ТАСС02:48
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В Крыму задержан новый Сенцов

Вести.UZ03:03
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Происшествия

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Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

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С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
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Лавров заплакал на церемонии в Израиле

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Первый в 2020 году российский космический пуск отложили

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Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
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