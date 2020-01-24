Происшествия
RT на русскомВ Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Здоровье
Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты
Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.
Технологии
Эксперты предупредили о серьезной опасности наушников
Эксперты предупреждают: так называемые «затычки» могут не только лишить пользователя слуха, но и спровоцировать развитие воспалительных процессов.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Политика
Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции
В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Политика
Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Здоровье
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число летальных исходов в результате заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось в Китае до 25, передает ТАСС.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Футбол
Ярошик назвал братьев Березуцких дровосеками
Экс-полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик, говоря о карьере Василия и Алексея Березуцких, отметил их стремительный прогресс в армейском клубе.
Футбол
Денис Глушаков: «Я такой, какой есть. Открытый, честный и справедливый»
В "Спартаке" больше действовал на позиции восьмерки.
Армия и оружие
Американцы разработали «летающий авианосец»
Как сообщают в «Popular Mechanics» речь идет о военно-транспортном самолете C-130 Hercules, получившем прозвище «летающий авианосец».
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Экономика
В России сигареты могут подорожать на 25%
Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Forbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров
С 2012 года состояние Михельсона выросло с $11,9 млрд до $26,4 млрд. Количество миллиардеров в России при Медведеве увеличилось с 96 до 102.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Общество
Первый в 2020 году российский космический пуск отложили
Запуск российского военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, отложен на сутки по техническим причинам, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.
Кино
Гузель Яхина оценила режиссёрскую версию экранизации своей книги
Писательница Гузель Яхина прокомментировала режиссёрскую версию экранизации своей книги «Зулейха открывает глаза».
Здоровье
Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности
Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в вуз
Министр финансов США Стивен Мнучин посоветовал 17-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг поступить в вуз и изучить экономическую науку, прежде чем высказывать по этой теме, передает CNBC.
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.