В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки. Мужчина подозревается в оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

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