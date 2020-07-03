Коронавирус
РБКВ Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.
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Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Спорт
Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК
Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК.
Вести.Ru 13:19
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 01 июля в 07:12
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша, который был советником в Росстате, больше не работает в ведомстве. Об этом он сам сообщил в Facebook.
Коммерсантъ 12:52
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Единоборства
Соперник Хабиба Нурмагомедова назвал его отца легендой
Сожалею о смерти легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб, твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью.
РБК 13:43
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул
Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил, что отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова будет похоронен в селе Кироваул, передает РИА «Новости».
МИР 24 10:20
Футбол
«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта
По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news 12:13
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия 05:22
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»
По словам начальника ЦНИИ "Буревестник" Павла Ковалева, характеристики модуля "Коалиция СВ" дают возможность вооружения им не только сухопутных частей, но и кораблей ВМФ России.
Территория новостей 03:09
Авто
Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом
По заявлению производителя, силовой агрегат 1.6 TGDI входит в семейство двигателей ACTECO третьего поколения, совместно разработанного специалистами Chery и компании AVL (Австрия).
Новые автомобили 10:58
Общество
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Ведомости 13:24
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
ТАСС 13:51
Политика
О чем говорят результаты голосования
Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Религия
Отрицавший пандемию экс-священник Сергий не явился на церковный суд
Аргументы и Факты 05:08
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Хоккей
Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020
Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.
Lenta.ru 10:47
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Как сообщает ToDay News Ufa, среди прочих находок специалистами был найден двойной саркофаг.
ToDay News Ufa 13:23
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ.
РИА Новости 30 июня в 22:49
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Российская газета вчера в 09:11
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43