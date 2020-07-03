Коронавирус

РБКРБКВ Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.
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В Крыму до стабилизации эпидситуации не будут принимать группы детей из других регионов

ТАСС11:35

В Крыму приостановили приём детских групп из других субъектов РФ

Вести Крым11:27

Крым перестал принимать на отдых организованные группы детей

КП - Крым10:24

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

РБК11:05

Крым приостановил прием детских групп

Коммерсантъ11:04

Группам крымских детей разрешили отдыхать в местных здравницах

РИА Новости Крым11:23

Крым остановил прием организованных групп детей из-за коронавируса

Московский Комсомолец10:11
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Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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В школах и детсадах запретили массовые мероприятия до конца года

Запрещается проведение всех массовых мероприятий до 2021 года.
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Общество

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Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
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