В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

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