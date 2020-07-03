Коронавирус
РБКВ Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
RT на русском 07:12
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Общество
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 09:31
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Автоспорт
Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике
В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Спорт
Сменила гражданство, выиграла золото для другой сборной и продает российскую экипировку через Интернет
25-летняя Елена Кручинкина прошлой зимой наделала шуму, выиграв золото чемпионата Европы в гонке преследования.
Спорт-Экспресс 05:40
Политика
Владимир Путин подписал указ о принятии поправок к Конституции РФ
Поправки в Конституцию России вступят в силу завтра, 4 июля. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин.
Телеканал ОТВ 11:36
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 05:03
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Хоккей
Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020
Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.
Lenta.ru 10:47
Космос
Экипаж МКС провел маневр уклонения от космического мусора
Экипаж Международной космической станции провел маневр уклонения от космического мусора.
РЕН ТВ 12:13
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 10:57
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме
Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
Фигурное катание
Российская фигуристка рассказала о сексизме в спорте
«Заложенное с 12 лет извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения», — отметила российская спортсменка.
Говорит Москва 06:23
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11