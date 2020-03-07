Политика

Газета.RuГазета.RuВ Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем

РЕН ТВ01:23

В Крыму заседание СБ ООН сравнили с шабашем

Известия04:23

В Крыму отреагировали на запрет говорить на заседании Совбеза ООН

РИА Новости Крым04:44

В России назвали шабашем заседание Совбеза ООН по Крыму

Газета.Ru04:21

В Крыму назвали шабашем обсуждение полуострова в ООН

Российская газета03:09

В Совфеде не согласились с оценкой заседания Совбеза ООН как шабаша

РБК04:33

В Крыму сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем

РИА Новости00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Коммерсантъ 05:04
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
Транспорт

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:10
Происшествия

На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Газета.Ru 06:30
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице

Lenta.ru 08:26
Политика

У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус

Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:19
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Эхо Москвы вчера в 09:04
Армия и оружие

В Сеть выложили видео уничтожения сотен протурецких боевиков

ГЛАС.RU 03:28
Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

ГЛАС.RU 05:26
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

RT на русском 07:59
Культура

В РПЦ назвали новый клип Филиппа Киркорова «богохульной поделкой»

News.ru 07:20
Происшествия

В Минздраве прокомментировали ситуацию с переполненным тульским моргом

Ранее «Тульские новости» публиковали информацию о том, что в морге Тульского областного бюро судебно-медицинской экспертизы хранится в ненадлежащих условиях более 20 тел.
Тульские новости 05:20
Общество

«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Salt Mag вчера в 10:12
Футбол

Арбитр Федотов назвал причину вольнения с «Матч ТВ»

Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов рассказал о причинах прекращения своей работы на телеканале "Матч ТВ" в качестве эксперта по спорным эпизодам.
ProstoProSport 06:07
Футбол

«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:05
Общество

Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински

News.ru вчера в 13:26
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 06:14
Общество

«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину

Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Живая Кубань 05 марта в 15:35
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале выпуска новой эксклюзивной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной информационно-развлекательной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 05 марта в 00:20
Спорт

Карлссон выиграла марафон в Холменколлене, Непряева — пятая

В норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира завершился женский классический марафон на 30 километров, в рамках которого победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон.
Нева Спорт 07:51
Политика

Путин заявил, что России требуется сменяемость власти

Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество

Правительство РФ выделит средства на выплаты к 75-летию Великой Победы

Народные новости 03:01
Происшествия

В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве

Интерфакс вчера в 10:34
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Биатлон

Биатлон. Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты, которые состоятся на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:30
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
РИА Новости 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное