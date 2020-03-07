Политика
Газета.RuВ Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев
На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице
Политика
У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус
Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Происшествия
В Минздраве прокомментировали ситуацию с переполненным тульским моргом
Ранее «Тульские новости» публиковали информацию о том, что в морге Тульского областного бюро судебно-медицинской экспертизы хранится в ненадлежащих условиях более 20 тел.
Общество
«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией
Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Футбол
Арбитр Федотов назвал причину вольнения с «Матч ТВ»
Бывший арбитр Российской Премьер-лиги Игорь Федотов рассказал о причинах прекращения своей работы на телеканале "Матч ТВ" в качестве эксперта по спорным эпизодам.
Футбол
«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича
"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила о начале выпуска новой эксклюзивной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной информационно-развлекательной системой «Яндекс.Авто».
Спорт
Карлссон выиграла марафон в Холменколлене, Непряева — пятая
В норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира завершился женский классический марафон на 30 километров, в рамках которого победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон.
Политика
Путин заявил, что России требуется сменяемость власти
Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Общество
Правительство РФ выделит средства на выплаты к 75-летию Великой Победы
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Биатлон
Биатлон. Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место
Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты, которые состоятся на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.