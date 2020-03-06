Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

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