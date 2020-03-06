Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

В Совфеде не согласились с оценкой заседания Совбеза ООН как шабаша

РБК04:33

В Крыму заседание СБ ООН сравнили с шабашем

Известия04:23

Власти Крыма сравнили заседание Совбеза ООН с шабашем

РИА Новости00:58

В Крыму отреагировали на запрет говорить на заседании Совбеза ООН

РИА Новости Крым04:44

В России назвали шабашем заседание Совбеза ООН по Крыму

Газета.Ru04:21

В России заседание Совбеза ООН по Крыму сравнили с шабашем

Национальная служба новостей05:11

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Lenta.ruвчера в 02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел вчера в 04:34
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

Комсомольская правда 00:16
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 00:07
Политика

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

Известия вчера в 06:05
Политика

Турция запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией

Береговая охрана Турции запретила беженцам направляться в Евросоюз через Эгейское море, то есть пересекать морскую границу с Грецией.
Известия 04:38
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Армия и оружие

В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
RT на русском 02:47
Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Правительство России одобрило выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Правительство России одобрило выделение средств на единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, а также вдовам и вдовцам военнослужащих по случаю 75-летней годовщины Победы.
RT на русском 05:08
Армия и оружие

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета 01:08
Политика

Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:20
Футбол

Геркус ответил на судебный иск «Локомотива»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус дал ответ на претензии «железнодорожников».
Vprognoze.ru 05:06
Общество

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.
ТАСС вчера в 11:55
Футбол

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо снова арестован в Парагвае

Позже в номере гостиницы, где поселился бразилец, полиция нашла поддельный парагвайский паспорт футболиста.
Вести.Ru вчера в 22:46
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета вчера в 04:14
Экономика

Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 18:30
Общество

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей считает виновными катастрофах Boeing 737 MAX производителя и авиарегулятора, говорится в докладе с предварительными итогами расследования.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Биатлон

Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»

Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Дни24 вчера в 11:56
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Армия и оружие

США узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

РБК вчера в 20:33
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
OAnews вчера в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное