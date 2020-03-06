Политика
Газета.RuВ Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Хоккей
«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Ранее глава государства приехал осмотреть новую детскую поликлинику в Иваново, а также пообщаться с гражданами.
Культура
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Энергетика
В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
Общество
Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу
Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Политика
Зеленский пообещал через год выйти из «нормандского формата»
Украина через год выйдет из "нормандского формата", если не сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о "мире в Донбассе".
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Происшествия
В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера
В Швеции задержали мужчину и женщину из России по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщила прокуратура.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Общество
Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Apple отложила выпуск недорогого iPhone SE 2
Из-за сбоев с поставками комплектующих откладывается и выпуск недорогого iPhone SE 2, который также может выйти под названием iPhone 9. Есть информация, что этот смартфон находится на финальной стадии проверки производства, однако недостаток комплектующих тормозит его запуск.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт
Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Общество
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет
Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Происшествия