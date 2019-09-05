Происшествия

REGNUMREGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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СК начал проверку по факту крушения катера под Судаком

Крым 24вчера в 12:17

В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра

РИА Новостивчера в 13:37

Три квадрокоптера задействованы в поисковой операции в Крыму, где затонул катер

ТАССвчера в 11:20

У берегов Крыма затонул прогулочный катер с туристами

Крымская газетавчера в 08:04

Власти Судака рассказали подробности катастрофы с прогулочным катером

РИА Новости Крымвчера в 09:45

Поиски пропавшего пассажира с затонувшего в Крыму катера приостановлены

Интерфаксвчера в 12:57

Три беспилотника МЧС приступили к поиску пассажирки затонувшего под Судаком катера

ИА Крыминформвчера в 11:03
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Авто

Geely объявила старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае

Автоновости дня вчера в 08:27
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Космос

Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн

347 ученых, входивших в проект Event Horizon Telescope, и сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили премию Breakthrough Prize в области физики в размере трех миллионов долларов.
Телеканал 360° вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Здоровье

Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами

Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал US Open

Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли

Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа 04 сентября в 06:30
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня 04 сентября в 17:27
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Хоккей

Панарин не уверен, что будет ходить на ужины вместе с Овечкиным

Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Газета.Ru вчера в 14:29
Авто

Обязательное сигнальное устройство не позволит забыть в машине детей

По данным вышеупомянутых объединений, за последние 10 лет зафиксировано около восьмисот случаев гибели детей в автомобилях от перегрева и теплового удара, которые зачастую наступали просто потому, что их забывали на задних сиденьях.
АвтоВести вчера в 06:14
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
News.ru вчера в 16:13
Авто

Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus начала принимать заказы на обновленный GX на территории РФ. Обновленный Lexus GX был представлен в июне 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 14:02
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия вчера в 00:51
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Происшествия

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Ведомости вчера в 12:21
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Наука

Разные языки оказались примерно схожи скоростью передачи информации

Скорость передачи полученной информации оказалась универсальной для многих языков мира, сообщает новости издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:03
Космос

Представлен дизайн первого в мире космического отеля

Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
Prian.ru 04 сентября в 04:05
Общество

Совершеннолетним запретят продавать алкоголь

До конца текущего года в России намерены принять новый закон, согласно которому продажа алкоголя будет разрешена не с 18 лет, как было раньше, а с 21 года.
Утро.ru вчера в 07:37
Армия и оружие

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
Экономика

«Роснано» допустило продажу доли в Tesla

«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
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