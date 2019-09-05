Происшествия
REGNUMВ Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошёл сегодня, 5 сентября, во второй половине дня в районе мыса Меганом городского округа Судак.
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Три беспилотника МЧС приступили к поиску пассажирки затонувшего под Судаком катера
ИА Крыминформвчера в 11:03
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Авто
Geely объявила старт продаж кроссовера Geely Atlas Pro в Китае
Автоновости дня вчера в 08:27
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
347 ученых, входивших в проект Event Horizon Telescope, и сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили премию Breakthrough Prize в области физики в размере трех миллионов долларов.
Телеканал 360° вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Здоровье
Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами
Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли
Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа 04 сентября в 06:30
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня 04 сентября в 17:27
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Хоккей
Панарин не уверен, что будет ходить на ужины вместе с Овечкиным
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Газета.Ru вчера в 14:29
Авто
Обязательное сигнальное устройство не позволит забыть в машине детей
По данным вышеупомянутых объединений, за последние 10 лет зафиксировано около восьмисот случаев гибели детей в автомобилях от перегрева и теплового удара, которые зачастую наступали просто потому, что их забывали на задних сиденьях.
АвтоВести вчера в 06:14
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
News.ru вчера в 16:13
Авто
Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus начала принимать заказы на обновленный GX на территории РФ. Обновленный Lexus GX был представлен в июне 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 14:02
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Наука
Разные языки оказались примерно схожи скоростью передачи информации
Скорость передачи полученной информации оказалась универсальной для многих языков мира, сообщает новости издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:03
Космос
Представлен дизайн первого в мире космического отеля
Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
Prian.ru 04 сентября в 04:05
Общество
Совершеннолетним запретят продавать алкоголь
До конца текущего года в России намерены принять новый закон, согласно которому продажа алкоголя будет разрешена не с 18 лет, как было раньше, а с 21 года.
Утро.ru вчера в 07:37
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03